Legittima difesa: i riminesi comprano le armi sul Titano

La legge sulla legittima difesa, sulla quale si sta ampiamente dibattendo in Italia, ha le sue ripercussioni anche sul Titano. Alta è infatti la richiesta di fucili e armi da fuoco in genere nelle armerie di San Marino. A darne notizia il resto del Carlino. Sentito il titolare di una nota armeria infatti, conferma che è aumentato l'interesse: “Cercano di informarsi, anche telefonicamente” – dice Lazzarini dell'omonima armeria, che spiega anche come non sia però così semplice acquistare un’arma a San Marino: sia che si abbia la cittadinanza sammarinese sia che si tratti di italiani. Per gli italiani è necessaria la licenza di porto d’armi o il nulla osta dell’autorità di pubblica sicurezza italiana, e la richiesta di acquisto deve essere inoltrata alla Gendarmeria.