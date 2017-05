UniBO, Rettore intende riaprire Biblioteca Discipline umanistiche "ma con tensioni sarà chiusa per sempre"

Il rettore dell'Università di Bologna, Francesco Ubertini, conferma di voler riaprire la biblioteca di Discipline umanistiche al numero 36 di via Zamboni prima della pausa estiva, con un controllo degli accessi e con dei sistemi di sicurezza, ma non tollererà ulteriori episodi di tensione. "Stiamo facendo uno sforzo per trovare una soluzione che garantisca l'utilizzo della biblioteca - ha detto Ubertini dopo il suo intervento al convegno 'Global Citizenship Education' - vogliamo riaprire lo spazio il prima possibile e prima dell' state, ma se la riapertura dovesse generare altri momenti di tensione di qualunque tipo, la chiuderò definitivamente e la destinerò ad altra funzione". Il rettore dell'Alma Mater si è espresso anche sull'occupazione dell'aula di Giurisprudenza al numero 22 di via Zamboni: "L'occupazione di spazi universitari interferisce con la normale attività, è una soluzione che non può durare. Dieci giorni fa è stata chiusa, ora è stata riaperta, ma certamente è una soluzione che non potrà andare avanti".