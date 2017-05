Violenza contro le donne: i numeri del fenomeno a San Marino nel 2016

Durante la recente conferenza pubblica della Csdl Monica Michelotti, dell'Authority Pari Opportunità, ha reso pubblici i dati più recenti sulla violenza contro le donne in Repubblica. Numeri che fanno riflettere.



La violenza nei confronti delle donne è un fenomeno odioso, complesso e difficile da misurare anche perchè molto spesso rimane sommerso e quindi i numeri statistici non lo fotografano nella sua reale dimensione. Possono, tuttavia, mostrare la linea di tendenza. Nel 2016 sono stati 39 i casi segnalati a San Marino, di cui 25 per violenza fisica oppure fisica e psicologica insieme e quindi minacce, percosse e atti persecutori. 13 i fascicoli aperti in Tribunale a fine 2016 di cui otto pendenti e cinque archiviati, in alcuni casi per il ritiro della querela da parte della donna. Il maltrattante è quasi sempre il marito, il compagno, il convivente, o l'ex marito. In almeno 21 casi censiti nel 2016 la violenza nei confronti delle donne è stata esercitata in presenza di figli – il fenomeno viene qualificato come “violenza assistita” - e per 19 minori c'è stata la presa in carico del Tribunale. La segnalazione di violenza di genere nella maggioranza dei casi parte dalle forze dell'ordine oppure dai servizi socio-sanitari dell'Istituto Sicurezza Sociale. Fondamentale il ruolo del Centro di Ascolto/Salute Donna che può essere contattato direttamente allo 0549-885217. Altrettanto importante il ruolo dell'Authority Pari Opportunità che nei processi per violenza contro le donne si costituisce sempre parte civile.





luca salvatori