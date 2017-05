Gessica Notaro testimonial della fondazione "Doppia Difesa" contro la violenza sulle donne

Con un nuovo post, con foto, sul proprio profilo Facebook, Gessica Notaro promuove la campagna contro la violenza sulle donne. Con l'invito “Unisciti con me ai #LOVYfighters" chiede di acquistare la t-shirt "LovyFighters" o la borsa "Lovy", creazioni dello stilista Trussardi a sostegno della fondazione "Doppia Difesa", organizzazione ideata Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno . Questa si propone infatti di aiutare tutti coloro, e le donne in particolare, che hanno subito discriminazioni, violenze e abusi.



Intanto c'è attesa per la prossima settimana quando, il 17 maggio, la 28enne dovrà comparire nuovamente in aula e salire sul banco dei testimoni in occasione del processo che vede imputato il suo ex, Eddy Tavares, di stalking nei suoi confronti.