La Serenissima torna in edicola

È una buona notizia per la stampa sammarinese: La Serenissima, dopo qualche giorno di stop (l'ultima uscita è del 3 maggio), domani sarà in edicola. Il giornale, edito dalla Digitalprint di San Marino, avrà un Direttore pro tempore - "una scelta tecnica" suggeriscono voci autorevoli - prima di ufficializzare una nuova guida "al 100% sammarinese".

L'ufficialità in un comunicato nel quale la Digitalprint Srl comunica la ripresa delle pubblicazioni. "L'attività riprenderà, così come annunciato, dopo l'improvvisa sospensione dovuta la settimana scorsa a cause di forza maggiore per le quali la Digitalprint Srl esprime ogni rammarico - si legge - nella convinzione che il quotidiano sia diventato in oltre due anni un riferimento sempre più significativo nel panorama dell'informazione sammarinese".

"La redazione riprenderà l'attività - prosegue la nota - nel solco di un consolidato percorso con delle novità organizzative e un rinnovato spirito che mantiene al centro i lettori, gli inserzionisti, le forze sociali, politiche e produttive della Repubblica di San Marino".