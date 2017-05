Sospensione pagamenti Asset, Asdico: “Così non va!”

Duro attacco dell'Assoconsumatori contro Banca Centrale

Sulla sospensione dei pagamenti ad Asset Banca arriva anche la protesta dell'Asdico CDLS. "Centinaia di correntisti e clienti della banca - fa sapere l'associazione dei consumatori - si sono trovati in una situazione drammatica a seguito della decisione di Banca Centrale". Per Asdico, che ora si riserva di intraprendere le necessarie iniziative pubbliche, si tratta di una situazione inaccettabile, frutto dell’arroganza - riporta la nota - e della incapacità di gestire le complessità del sistema bancario sammarinese in maniera trasparente e condivisa, governando in modo concertato con le forze sociali e le associazioni dei consumatori la difficile situazione economica del Paese". Le segnalazioni pervenute all'associazione spaziano dai problemi di cittadini ed imprenditori in viaggio fuori territorio che si trovano nell’impossibilità di utilizzare gli strumenti di pagamento ormai indispensabili, fino alle situazioni più diffuse e comuni, legate all’impossibilità di utilizzare i propri fondi da parte dei tantissimi pensionati, liberi professionisti e lavoratori dipendenti che sono titolari di conti correnti in Asset. Asdico infine porta anche l'esempio della situazione di un dipendente che si è fatto anticipare dal proprio datore di lavoro un acconto di 350 € sullo stipendio, per far fronte ad immediate necessità familiari, e che si è visto falcidiare questo necessario supporto economico dal “taglione” conseguente il blocco dei pagamenti.