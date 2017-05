Tanta curiosità sul tema dei bambini ad alto potenziale

Era piena Sala Montelupo di Domagnano

Un dono che se non riconosciuto e valorizzato può tradursi in emarginazione. I bambini plus dotati sono il 5 per cento della popolazione scolastica: mediatamente uno per classe, eppure se ne parla poco e se ne sa ancora meno.

Tanto che molti di loro non sono consapevoli di questa particolare situazione e spesso sono etichettati come 'diversi'. Una realtà semisconosciuta verso la quale c'è tanta curiosità: tanto che ieri sera la Sala Montelupo di Domagnano era piena per il primo incontro pubblico sull'argomento, che ha visto confrontarsi tra gli altri il Segretario alla Sanità Franco Santi, Viviana Castelli, presidente della onlus Step-net, nata proprio per dare supporto ai bambini e alle loro famiglie, il dottor Sebastiano Bastinelli.

Addetti ai lavori per soddisfare le curiosità di tutti, in primis di famiglie e operatori della scuola, che hanno bisogno di una rete per riconoscere, aiutare a sviluppare quel potenziale superiore alla media, che porta il bambino ad essere al di là del gruppo, con il rischio di venirne tagliato fuori.