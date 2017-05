10 maggio 1914: istituita la prima Festa della Mamma



In Italia si suole festeggiare la mamma la seconda domenica di maggio. La prima volta fu organizzata nel 1908 da Anna Jarvais, ma venne festeggiata come ricorrenza annuale solo sei anni dopo, il 10 maggio di 103 anni fa, dopo la delibera del congresso statunitense e la firma del presidente Woodrow Wilson, come espressione pubblica di amore e gratitudine per le madri.



In Italia, la prima Giornata nazionale della Madre e del Fanciullo fu celebrata il 24 dicembre 1933, nel quadro della politica della famiglia del governo fascista. Nell’occasione vennero premiate le madri più prolifiche d’Italia. La data era stata scelta in connessione con il Natale. In maggio, la festa della mamma è nata a metà degli anni cinquanta in due diverse occasioni, una legata a motivi di promozione commerciale e l’altra invece a motivi religiosi. La prima risale al 1956, quando Raul Zaccari, senatore e sindaco di Bordighera, in collaborazione con Giacomo Pallanca, presidente dell’Ente Fiera del Fiore e della Pianta Ornamentale di Bordighera-Vallecrosia, prese l’iniziativa di celebrare la festa della mamma a Bordighera, la seconda domenica di maggio del 1956, al Teatro Zeni; successivamente la festa si svolse al Palazzo del Parco.



Non esiste un unico giorno dell’anno in grado di accomunare tutti gli stati in cui l’evento è festeggiato. In gran parte dei paesi l’evento è festeggiato nel mese di marzo. In Italia, Svizzera, Slovacchia, Croazia, Stati Uniti, Malta ed in Giappone si festeggia la seconda domenica di maggio, in Polonia il 26 maggio, in Slovenia invece l’evento è festeggiato il 25 marzo e in Albania l’8 marzo.