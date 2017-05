Sala Montelupo gremita ieri sera per il confronto pubblico sull'assistente personale

Istituzioni, Iss, commissione CSD Onu e associazioni a confronto con realtà italiane ed europee



Come ogni anno la Giornata Europea della Vita Indipendente rilancia l'esigenza di superare l'assistenzialismo. Il confronto pubblico sulla figura dell'assistente personale, considerato il superamento della presa in carico da parte dello Stato, che in Italia alcune Regioni hanno adottato in via sperimentale

“La presenza di Andrea Zavoli- scrive Attiva mente in un comunicato- al centro dei relatori, ha determinato quella condizione perfetta per cui tutti i presenti hanno avuto la possibilità di interrogarsi e riflettere di fronte alle proprie responsabilità, contraddizioni, limiti e paure".

Il tema è delicato, presuppone un superamento della presa in carico da parte dello Stato, l'erogazione di una modalità indiretta di assistenza domiciliare. A San Marino sono iniziati i primi tavolo tecnici, che coinvolgono anche i sindacati ed è su questo che si è soffermato Franco Santi, segretario di Stato alla Sanità. Andrea Gualtieri, Direttore generale dell'Iss ha messo in guardia dai rischi del bypassare i tecnici e dell'autogestione della propria disabilità ed ha difeso l'Istituto di Sicurezza Sociale.

Tra i relatori elena Gasparini, referente per il Veneto del Movimento per la vita Indipendente ed Elena Pecaric, che a San Marino ha portato la storia di una studentessa che ha scelto di non vivere in istituto, e che oggi grazie a 4 assistenti personali ha una vita indipendente. In cui la libertà di scegliere anche i propri assistenti personali è fondamentale

