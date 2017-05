Trump 'licenzia' il direttore dell'Fbi. No a tablet in volo, valutata l'estensione del divieto all'Europa

Il presidente Donald Trump licenzia James Comey dall'incarico di numero uno dell'Fbi. Lo annuncia la Casa Bianca. Dall'Europa agli Stati Uniti senza laptop, tablet e giochi elettronici, in un volo transatlantico 'isolato'. Dopo la stretta sui dispositivi elettronici da 10 aeroporti del Medio Oriente, l'amministrazione Trump valuta se adottare misure analoghe per i voli dal Vecchio Continente. "Si stanno valutando i pro e i contro", riferiscono alcune fonti alla Cbs. ''L'Fbi e' una delle istituzioni più rispettate e oggi'', con l'uscita di James Comey, ''si apre una nuova era per il gioiello della corona'' del sistema giudiziario. Lo afferma il presidente americano, Donald Trump, che ha licenziato il direttore dell'agenzia. ''La ricerca di un nuovo direttore inizierà immediatamente''.