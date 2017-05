Cassazione: rivoluzione sull'assegno di divorzio

Rivoluzione sull'assegno di divorzio, che finora era collegato al tenore di vita matrimoniale: la Cassazione ha stabilito che il parametro ora sarà la valutazione dell'indipendenza o dell'autosufficienza economica dell'ex coniuge più debole.

I dati intanto dicono che crescono i divorzi in Italia, in media dopo 17 anni di matrimonio, crescono anche le unioni, preferite ai matrimoni.