Porta a porta in Città: in arrivo nuove soluzioni

In arrivo nuove soluzioni sperimentali per il porta a porta in Città. Dal 15 maggio saranno aumentate le frequenze e perfezionate le modalità di raccolta per alcuni tipi di rifiuti, fino a fine giugno. Questo a seguito delle criticità emerse dopo l'avvio della nuova differenziata. Lo rende noto l'AASS dopo un incontro a cui hanno partecipato, tra gli altri, la Segreteria di Stato per i rapporti con l'Azienda e le associazioni di categoria.