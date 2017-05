Ritorna il Nokia 3310, vendite in Italia a fine maggio

Lo storico modello di cellulare Nokia 3310, della casa di produzione finlandese il cui brand è ora in mano alla cinese Hmd Global, torna sul mercato in versione rivista e attualizzata.

Il Nokia 3310 versione 2017 rinasce sulle ceneri di uno dei best seller storici del settore che ha venduto oltre 120 milioni di dispositivi in tutto il mondo. Quando fu lanciato, nel 2000, il 3310 era grigio, con schermo a cristalli liquidi bicolore. Oggi per i fan del vintage torna con una nota di colore in più (disponibile in giallo, rosso, blu e grigio) e con una batteria che promette di durare fino a 31 giorni in stand-by. Le forme sono le stesse mentre lo schermo, da 2,4 pollici, è a colori ma non "touch". Ha anche una versione "dual sim".