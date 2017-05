Gli infermieri sammarinesi raggiungono un risultato frutto di un anno di lavoro: il primo codice deontologico

Prossimo step? L'istituzione di un ordine professionale

La presentazione ufficiale del primo codice deontologico in occasione della festa di compleanno: la Giornata Internazionale dell'Infermiere.



Un momento di formazione, presenti anche il Segretario alla Sanità e direttore generale dell'Iss, diventa occasione per fare il punto sull'evoluzione di una professione che negli ultimi decenni ha modificato e arricchito il corpo infermieristico presente nell'ospedale di Stato.

Il codice deontologico diventerà guida nella condotta professionale e stimolo alla riflessione critica sul contributo che l'infermiere, figura che aspetta ancora l'istituzione del proprio ordine professionale, porta in ambito sanitario. Un punto di partenza e non di arrivo, che si inserisce nel percorso avviato dalla commissione Sammarinese di Bioetica, che sta sviscerando l'argomento in questione nei propri documenti, affinché sia apra un confronto che potrebbe un domani tradursi in aggiornamento normativo.

Nel video l'intervista a Lina Stefanelli Presidente Associazione Infermieristica Sammarinese; Luisa Borgia, vice presidente Comitato Sammarinese bioetica