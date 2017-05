Obbligo vaccinazioni a scuola? Ministro dell'Istruzione frena

Governo italiano diviso sull'obbligo delle vaccinazioni per l'iscrizione a scuola. Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha reso noto che è pronto un testo di legge in merito. Ma da Palazzo Chigi arriva lo stop e si dice che oggi all'esame del Consiglio dei ministri non è previsto alcun testo relativo ai vaccini. Il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli aveva sollevato nei giorni scorsi perplessità sul provvedimento. Perplessità ribadite anche ieri rimarcando che ''l'obbligo dei vaccini non deve andare contro il diritto all'istruzione''.