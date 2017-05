Costa Concordia: Cassazione conferma condanna a 16 anni, Schettino a Rebibbia

Francesco Schettino e' entrato nel carcere romano di Rebibbia, dove si e' costituito, non appena la Cassazione ha confermato la condanna a 16 anni di reclusione per l'ex comandante della Costa Concordia, il transatlantico che naufrago' davanti all'isola del Giglio la sera del 13 gennaio 2012 per la manovra di

avvicinamento effettuata ad alta velocita'. A bordo erano in 4.229, tra croceristi ed equipaggio, morirono 32 persone, decine i feriti. ''Busso al carcere perche' credo nella giustizia'', ha detto Schettino ai suoi legali appena gli hanno comunicato il verdetto dei supremi giudici. Non si danno per vinti i suoi difensori che preannunciano un ricorso alla Corte di giustizia Ue.