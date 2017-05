Hacker all'attacco in tutto il mondo: paesi più colpiti Gran Bretagna, Spagna e Russia

Pirati informatici all'attacco in tutto il mondo: dalle prime ore di ieri pomeriggio, sullo schermo di un gran numero di computer in Gran Bretagna, Spagna, Portogallo, Cina, Stati Uniti, Russia, Vietnam, Taiwan, e anche Italia e' apparso un messaggio con cui si comunicava che il pc era stato preso ''in ostaggio'' con un virus detto ''ransomware'', e per liberarlo era necessario pagare un ''riscatto'' in bitcoin, ovvero l'equivalente di 300 dollari. La prima ad essere colpita e' stata la rete sanitaria della Gran Bretagna, seguita dalla telefonia in Spagna e dal ministero dell'Interno russo. Per quanto riguarda l'Italia la Bbc ha indicato, citando un utente Twitter, i computer del laboratorio di una universita' bloccati dal programma di ransomware. Un altro esperto, della società di cyber-security Kaspersky, ha riferito che il ransomeware e' stato rilevato in 74 Paesi, e il numero e' in aumento.