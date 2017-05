Primavera? non ancora, nuova allerta protezione civile E.R.

Allerta per temporali, in Emilia-Romagna, dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani. A disporre l'allerta gialla, la ex fase di attenzione, è la Protezione Civile regionale per quanto riguarda il territorio emiliano-romagnolo con l'esclusione dei bacini emiliani occidentali e dei bacini emiliani centrali. Nel dettaglio, si legge nell'allerta, "l'irruzione di aria fredda da nord determinerà condizioni di instabilità con associati temporali forti, a partire dalle ore pomeridiane fino all'intera nottata. Localmente saranno possibili grandinate con raffiche di vento e fulminazioni".