Primavera a San Marino: fino a domani in centro storico vanno in scena i giochi della tradizione

A Montegiardino si celebra la Festa del Castello, oggi alla presenza dei Capitani Reggenti

Giochi in piazza: è l'iniziativa proposta per questo weekend dall'Ufficio del Turismo. Obiettivo: far riscoprire ai più piccoli i giochi di un tempo, quelli semplici, creativi ma che nella memoria di tutti noi sono sinonimo di sano divertimento. Fino a domani, dalle 10.30 alle 19.30, nel centro storico di San Marino sei postazioni dove trovare i più popolari passatempi, come il Tris, il Gioco della Settimana, l'Hula Hoop e il salto della corda, rispettivamente alla Porta della Fratta, al cantone panoramico e in Piazza Garibaldi. E poi il castello di carte in Piazza Titano e il Percorso con macchinine d'epoca in Piazza della Libertà. In Salita alla Rocca, lo Sjoelbak, gioco di abilità tradizionale olandese. Insomma ce n'è per tutti i gusti. Proseguono inoltre i Mercatini di Primavera, la mostra a cielo aperto San Marino Land Art e il Ponte tibetano alla Cava dei Balestrieri.



Intanto Montegiardino è in festa: il Castello come sempre nel secondo fine settimana di maggio celebra i Santi Vincenzo Ferreri e Luigi Gonzaga. Organizzate attività ed eventi di tutti i tipi e per tutte le età: questa mattina non poteva mancare il laboratorio di pittura dedicato ai più piccoli. Poi lo sport con la cicloturistica. Ospiti d'eccezione nel pomeriggio, i Capitani Reggenti, Mimma Zavoli e Vanessa D'Ambrosio, accolti dal Capitano di Castello, Giacomo Rinaldi. Infine serata in musica.