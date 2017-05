Quali cibi aiutano a prevenire i tumori? Risponde l'oncologo Franco Berrino

Berrino è stato ospite a Serravalle di un convegno moderato dall'oncologa sammarinese Simona Casadei e patrocinato dalle Segreterie alla Sanità e alla Cultura

Con noi abbiamo un 'tesoro' ma spesso ce ne dimentichiamo. La dieta mediterranea può essere una soluzione per prevenire i tumori. Lo ha ricordato Franco Berrino, oncologo di fama internazionale ospite a Serravalle dell'evento “Il cibo della gratitudine”. Un'occasione per scoprire quali alimenti portino maggiori benefici al nostro organismo.



Due chef hanno preparato un menu gustoso ma rispettoso del Codice europeo contro il cancro, Tra i piatti salutari, cavolo cappuccio rosso con mela e frittata di ceci. Come condimento, sesamo tostato e pestato. Nella dieta di Berrino la carne non è un tabù, ma con moderazione. Attenzione anche al consumo frequente di latticini.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista all'oncologo Franco Berrino