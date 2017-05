Rimini: asta oggetti rinvenuti, 2.294 gli euro incassati e venduti tutti i 58 pezzi

Tutto aggiudicato questa mattina nella consueta asta degli oggetti rinvenuti organizzata dal Servizio Economato del Comune di Rimini. Al magazzino comunale della Grotta Rossa erano presenti tanti riminesi, che si sono aggiudicati tutti i 58 pezzi all’asta, tra cui 43 biciclette (di cui due elettriche) e quattro macchine fotografiche, per un incasso complessivo di 2.294 euro che, come prevede il regolamento, saranno devoluti in beneficenza. Anche quest’anno è stata una bici da donna a segnare il record della giornata, con un’offerta di 110 euro.