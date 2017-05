San Marino: le monache dell'Adorazione Eucaristica nel cuore di Città

"A San Marino batte un cuore pulsante d'amore", le ha definite così il Vescovo Andrea Turazzi, nella cerimonia di insediamento dello scorso novembre. Da allora i frati Francescani hanno lasciato il Convento di San Francesco alle Monache dell'Adorazione Eucaristica. Una nuova Fondazione all'interno dell'Ordine delle Adoratrici perpetue del S.Sacramento, voluta da Suor Maria Gloria Riva. Sono in tre al momento: suor Teodora, suor Giulia e suor Danuta e, insieme alle consorelle di Pietrarubbia, si dividono nella contemplazione al Santissimo Sacramento, aiutate da alcune laiche che dedicano, quotidianamente, parte del loro tempo all'adorazione.

Un punto di riferimento anche per i molti turisti che affollano le vie del centro storico e che rimangono in silenzio una volta varcato il portale di San Francesco.

Oltre alla preghiera, che arricchiscono con l'arte e la liturgia cantata, sperimentano anche strumenti medioevali, e si finanziano con produzioni come bomboniere, oggetti religiosi in cera, liquori, biscotti, marmellate.