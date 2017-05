ESC: i tre voti di San Marino a Francesco Gabbani accendono il web

Il Dg di RTV Romeo risponde alle polemiche sull'esito dell'Eurovision Song Contest

Non solo spettacolo all'Eurovision Song Contest ma anche spazio per le polemiche, che sono rimbalzate sui social e riprese dalla stampa sul web. Al centro i soli tre punti dati dalla giuria di San Marino a Francesco Gabbani e i 12 al vincitore portoghese.

C’è anche chi ha modificato nella notte la pagina Wikipedia di San Marino, che è poi stata configurata in modalità protetta per evitare altre manomissioni. Interpellato dal Corriere della Sera il DG di Rtv Carlo Romeo ha commentato: "Primo, sono decenni che combatto in qualsiasi contesto il voto di scambio che è peraltro formalmente proibitissimo dal regolamento dell'Eurovision. Secondo punto, Rtv nomina la giuria sammarinese dell'ESC, giuria che ha ovviamente tutta la nostra fiducia. Non ci permetteremmo mai di influenzarla. Fabrizio Raggi, il presidente di quest'anno, è un professionista e un artista fra i più stimati e conosce bene la manifestazione, tanto più che la nostra giuria ha votato il vincente portoghese quindi in linea con i colleghi europei. Terzo e ultimo, quando quasi sempre accade la giuria italiana non vota l'artista sammarinese, qui nessuno protesta".

Un'altra polemica è nata dal tweet ufficiale della Bbc. “Italia vai a casa sei ubriaco. (Mio Dio, speriamo tu sia ubriaco)” si legge a commento della performance di Francesco Gabbani. Il tweet “incriminato” è poi stato cancellato. Troppo tardi però perché non arrivassero commenti di ogni genere.



VA