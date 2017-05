Anteprima da Serenissima: intervista al Dg di Rtv, 'Ancora una audizione a porte chiuse? Sicuri che sia una buona soluzione?'

Serenissima domani in edicola intervista il nostro Direttore Generale su hackeraggi, Eurovision e la audizione in commissione finanze. Il Dg di Rtv conferma l'esposto che la Radiotelevisione di Stato presenterà come parte lesa sull'episodio di hackeraggio dei giorni scorsi. Carlo Romeo conferma anche che non è assolutamente scontata la partecipazione all'Eurovision 2018 e esprime perplessità sul tenere ancora una volta a porte chiuse la prossima Commissione Finanze.