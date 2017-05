Nuovo missile Pyongyang, tensione torna alta in Corea

Oggi Pyongyang ha lanciato l'ennesimo missile balistico che ha percorso una distanza di almeno 700 chilometri (800 secondo fonti giapponesi) prima di cadere nel mar del Giappone. Secondo le forze armate sud coreane il lancio e' avvenuto nei pressi di Kusong City, nella provincia di North Pyongan, gia' teatro di un altro test balistico di medio raggio lo scorso 12 febbraio. Le delegazioni di Sud e Nord Corea presenti al 'Belt and Road Forum for International Cooperation' di Pechino hanno avuto un breve incontro: Park Byeong-seug, a capo della rappresentanza di Seul, ha riferito che nel colloquio con Kim Yong-jae, ministro dell'Economia estera di Pyongyang, ha espresso forte condanna e preoccupazione per il missile lanciato questa mattina.