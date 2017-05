Ufo: seconda giornata di incontri a San Marino

Seconda giornata per il 25esimo Simposio Mondiale sugli Oggetti Volanti non Identificati e i Fenomeni Connessi a San Marino.

Prosegue con vari relatori, tra questi, Jean-Jacques Velesco, già responsabile della Commissione Scientifica Governativa Francese sugli UFO, che ha agli atti circa 1700 inchieste il 28% delle quali sono rimaste senza spiegazione; l’astrofisico Lachezar Filipov, che ha introdotto gli UFO all’Accademia delle Scienze di Bulgaria; la conduttrice televisiva Syusy Blady con una relazione sulle ultime scoperte in Sud Africa; e Mario Caligiuri, docente dell’Università della Calabria ed esperto di Intelligence.

Nel video l'intervista a Vladimiro Bibolotti, pres. Centro Ufologico Italiano.



VA