Cina: accordo su nuova "Via della seta"

I leader di 29 Paesi, riunitisi a Pechino su invito del presidente Xi Jinping, hanno concordato di lavorare insieme per costruire strade, ferrovie, porti e altre infrastrutture di rilievo al fine di aumentare la connettività tra Asia, Europa e Africa

La nuova Via della Seta è partita grazie "ai positivi risultati" raggiunti a Pechino durante il "Belt and Road Forum for International Cooperation": lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping in conferenza stampa al termine della due giorni di lavori.

Sono 68 i Paesi e le organizzazioni che hanno firmato l'accordo di cooperazione, a fronte di oltre 270 punti rilevati al servizio dell'iniziativa e della fiducia di tutte le parti coinvolte nell'ambizioso progetto sulla connettività di Asia, Europa e Cina. Al forum ha preso parte anche il sammarinese Gianfranco Terenzi, presidente Ass. San Marino-Cina.

La Belt and Road, la nuova Via della Seta, è "una sfida per l'Europa" e avrà successo nella misura in cui "le economie dei Paesi diverranno più libere e diversificate, e le barriere commerciali ridotte". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, intervenendo a Pechino.

Mosca non esclude di vendere alla Cina motori a razzo 'Made in Russia': lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin a Pechino. "La vendita dei nostri motori a razzo alla Cina è in agenda", ha affermato Putin, aggiungendo che Mosca e Pechino stanno "lavorando assieme nello spazio con abbastanza successo".