Consulta Informazione: scarsa partecipazione alla assemblea su contratto collettivo

Poca partecipazione questa mattina all'Assemblea della Consulta per l'Informazione. Al centro del dibattito il contratto collettivo del settore giornalistico. Hanno partecipato all'incontro anche anche i rappresentanti delle Federazioni Industria dei tre sindacati sammarinesi: Csdl, Cdls e Usl.

"L'auspicata maggior partecipazione alla riunione, da parte del Direttivo della Consulta, era legata alla volontà di poter conferire un mandato maggiormente rappresentativo ai sindacati per impostare un tavolo di lavoro che possa portare al contratto degli operatori dell'informazione, cosa che non è stata possibile - sottolinea il presidente Luca Pelliccioni - per l'esiguo numero di colleghi presenti nonostante la grande importanza del tema".