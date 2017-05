Corea del Nord, missile testato può portare testata nucleare



Si chiama Hwasong 12, è il nuovo missile balistico "di medio raggio" che la Corea del Nord ha confermato di aver lanciato e che – dicono - sia capace di portare una testata nucleare "di grande dimensioni". L'ufficialità arriva dall'agenzia statale di notizie Kcna, secondo la quale al lancio di domenica ha assistito il leader del regime, Kim Jong-un.



Pyongyang ha accusato gli Stati Uniti di "tiranneggiare" i Paesi che non hanno un arsenale nucleare e ha avvertito Washington di non mentire sostenendo che la sua terraferma non è alla portata del missili nordcoreani. Il Giappone e gli Stati Uniti hanno chiesto una riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza che potrebbe aver luogo nel pomeriggio di domani a New York, secondo la rappresentanza dell'Uruguay alle Nazioni Unite, che presiede il Consiglio a maggio.