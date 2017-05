Antenne e salute: faccia a faccia animato tra tecnici e cittadini di Acquaviva

Il tema affrontato ieri sera nell'incontro 'A porte aperte' organizzato nel Castello di Acquaviva era di quelli caldi. Focus sul tema Tlc e sugli effetti dei campi elettromagnetici sulla salute. A confronto il parere degli esperti con le domande dei residenti del Castello, in aperto contrasto con la decisione di installare una SRB, Stazione Radio Base, su palo di 40 metri adiacente l'area adibita a parco e pista ciclabile vicino al torrente San Marino. I tecnici del Dipartmento Prevenzione Iss e dell'Arpae Rimini hanno puntato sulla meticolosità dei controlli per i limiti di esposizione, limiti che tra Italia e San Marino coincidono e non devono superare in generale i 20 volts su metro, mentre nelle abitazioni il valore di cautela si abbassa a 6 volt su metro. Dall'Ufficio di Progettazione assicurato che il piano territoriale per l'installazione delle stazioni garantisce la copertura del territorio insieme alla migliore economicità, con siti accessibili a più operatori in regime di co-siting. Rassicurazioni che per i residenti non bastano: ne fanno una questione di immagine del paese oltre che di qualità della vita. Insieme alla Giunta chiedono che l'attuale progetto su Acquaviva venga sospeso, spingendo per una alternativa più sostenibile.