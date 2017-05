Arriva la Mille Miglia a San Marino: cambiamenti nella viabilità venerdì 19 maggio 2017

Venerdì 19 maggio arriva sul Titano la Mille Miglia, un appuntamento imperdibile per gli amanti dei motori.

Ci saranno modifiche nella viabilità in Repubblica dalle ore 9.00 alle 16.30.

Per maggiori informazioni rimandiamo al comunicato stampa.