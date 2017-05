Nuova bufera su Trump: rivelate notizie top secret ai russi

Il presidente americano Donald Trump ha ammesso di aver rivelato informazioni top secret al ministro degli Esteri russo Lavrov. Non compromesse le fonti, secondo il suo staff, indicate dal Nyt come israeliane, ma l'Ue potrebbe interrompere lo scambio di notizie riservate. Il New York Times rivela anche che Trump chiese al direttore dell'Fbi, James Comey, di chiudere le indagini su Michael Flynn, il consigliere alla sicurezza nazionale travolto dal Russiagate. Una 'ostruzione alla giustizia' smentita della Casa Bianca ma che, se fosse provata - sostiene un senatore indipendente - potrebbe avvicinare l'ipotesi di un impeachment. I democratici parlano di 'grave abuso', tra i repubblicani divisi si avvicina il momento della verità.