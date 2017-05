Riccione: il Comitato Balneare si riunisce contro il DDL delega riordino demanio

Continuano le mobilitazioni contro la Bolkestein: la direttiva europea sulla liberalizzazione dei servizi che prende il nome dall’ex commissario olandese serve proprio a far entrare i mercati in alcuni settori economici finora protetti da una normativa.

A Palazzo del Turismo di Riccione si è tenuta l’Assemblea Nazionale del Comitato Base Balneare. Obiettivo: capire se le direttive del governo vanno nella giusta direzione oppure se complicano la vita nelle spiagge.

L’intento degli organizzatori è quello di dire no alle aste per 30 mila imprese e il blocco immediato del DDL in discussione. Il decreto Milleproroghe di gennaio ha spostato la data di inizio dei bandi da maggio di quest’anno al 31 dicembre del 2018 ma anche due anni sembrano pochi alle categorie interessate.

Tra i relatori Emiliano Favilla e Rodolfo Martinelli per la regione Toscana, Giuseppe Ricci per la regione Marche, Angelo Vaccarezza per la regione Liguria e Fabrizio Licordari presidente di Assobalneari. Parteciperanno all’incontro anche l’onorevole Debora Bergamini, il senatore Massimo Baldini e l’avvocato Ettore Nesi. Presenti anche i sindaci di San Benedetto del Tronto, di Marina di Pietrasanta e di Bellaria-Igea Marina. Nel video l' intervista a Debora Bergamini, Forza Italia.



VA