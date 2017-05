Seminario su frane e rischi geologici sul Titano

Le frane e i rischi per il territorio della Repubblica. Se ne è parlato in un seminario organizzato dal corso di laurea in ingegneria civile dell'Università di San Marino. Stefano Orlandini e Giovanni Moretti hanno presentato uno studio sul torrente Marano. Ai due docenti dell'ateneo si sono aggiunti il geologo Cristiano Guerra per parlare dei fenomeni di dissesto idrogeologico nel territorio e Fabio Berardi, responsabile della protezione civile, con un focus sui sistemi di allertamento in presenza di rischi.