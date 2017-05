Salute, cibo e scuola: nelle mense arriveranno menu sempre più km0 e bio

Tutte le novità in una serata pubblica a Domagnano.

Il cambiamento dovrebbe arrivare dal prossimo anno scolastico: le mense degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle elementari adotteranno cibi biologici e a chilometro zero. E' uno degli argomenti trattati durante la serata pubblica tra istituzioni e genitori, a Domagnano. Gli alimenti dovranno provenire soprattutto da San Marino, per quanto possibile. Per questo, una commissione composta da rappresentanti dei settori della sanità e dell'istruzione sta predisponendo un capitolato d'appalto e controllerà tutto il successivo percorso di adeguamento.



Il cambiamento è stato accolto con favore dai genitori presenti che hanno chiesto una costante attenzione alla qualità del cibo. In realtà, carni e materie prime a chilometro zero sono già presenti nei menu degli istituti scolastici interessati dalla novità. Ad esempio, alimenti come la carne bovina, il pane, il miele e la farina sono sammarinesi. Ma la salute passa anche per l'attività fisica. Per questo, si è parlato di creare un rapporto più stretto tra scuole e istituzioni sportive. Dalla Segreteria di Stato allo Sport è stato annunciato un futuro incontro con il Comitato Olimpico. Durante la serata, è stato poi illustrato alle mamme e ai papà quanto sia importante educare all'alimentazione anche fuori dalle aule, già dai primi momenti di vita del bambino.



Mauro Torresi