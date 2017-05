Territorio: riaperto il ponte che collega Gualdicciolo a San Leo

Messo in sicurezza il ponte "internazionale" che collega le località di Gualdicciolo e il Comune di San Leo. Il taglio del nastro questa mattina alla presenza delle autorità dei due Stati che hanno ribadito il ruolo di questa infrastruttura minore che però è neccessaria per la viabilità rurale. "Ha un grande valore aggiunto per le economie dei due territori" ha spiegato il Segretario competente Michelotti. Presente anche l'ambasciatrice italiana a San Marino Barbara Bregato che ha sottolineato come questo progetto comune sia "esempio della buona gestione pubblica". Il ponte era chiuso da marzo per una ristrutturazione costata 125mila euro divisa tra i due Stati.

Costruito negli anni ’60, il ponte aveva bisogno di interventi di manutenzione straordinaria non più rinviabili. Non aveva danni strutturali, come hanno dimostrato le prove di carico. Sono inoltre in fase di valutazione importanti e successivi interventi per gestire l’azione erosiva del torrente San Marino.

Nel video le interviste a Mauro Guerra, sindaco San Leo, Lucia Tamagnini, Capitano di Castello Acquaviva.



VA