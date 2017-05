Giunta Città: non abbiamo espresso alcun parere sull'installazione antenne

Le delibere del governo che citano la Giunta di Castello di Città, non corrispondono al vero. E' la stessa Giunta ad affermarlo precisando che sull’istallazione di due antenne radio per la telefonia mobile nella zona ex tiro a volo e Piazzale Gandhi Kursaal, ha deliberato di non esprimere alcun parere, ma ha sollevato dubbi e perplessità, chiedendo al Governo di proporre soluzioni alternative e di indire un incontro pubblico per informare la cittadinanza. La Giunta , prosegue la nota, aveva anche manifestato con forza il proprio disaccordo per queste istallazioni sia per Città che per l’intero territorio della Repubblica. E' una decisione fortemente impattante per l’ambiente, conclude la Giunta, non rispetta il ciglio del Monte e della zona limitrofa così come ci è stato richiesto per essere inseriti nel Patrimonio UNESCO. E arriva rammarico e delusione per un comportamento che, rimarca, giudichiamo irrispettoso dei cittadini, del Paese e dell’Istituzione Giunta di Castello.