La Prima Coccola, una festa per sostenere i più piccoli

domani alle 18 all'hotel Carducci di Cattolica

Domani alle 18 a Cattolica, nelle sale dell’Hotel Carducci si svolgerà il tradizionale appuntamento annuale “La Prima Coccola in Festa”, serata interamente dedicata alla raccolta di fondi per l’associazione che sostiene la terapia intensiva neonatale dell'infermi di Rimini.

Un neonato su 10 nasce prima del tempo, I 60 casi che conta rimini ogni anno pone l’ Infermi tra le 3 maggiori Terapie Intensive Neonatali della Regione “La Prima Coccola”, formata da familiari dei bimbi nati pretermine offre sostegno ai servizi di Terapia Neonatale ed invita alla festa che sarà occasione per rinnovare il sodalizio con il brand sammarinese “Marlu Gioielli”. ll progetto nasce dall’esperienza personale di Marta Fabbri, che approfitterà dell'occasione per presentare la nuova creazione

Nel video l'intervista a Barbara Vannoni, “la Prima Coccola” e Marta Fabbri 'Marlù Gioielli'