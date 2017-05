Antenne, Zafferani: "Previsto la prossima settimana un chiarimento con la Giunta di Città"

Il Segretario di Stato per le Telecomunicazioni Andrea Zafferani annuncia che già la prossima settimana, probabilmente martedì, ci sarà - alla presenza anche del Segretario al Territorio - un incontro chiarificatore con la Giunta di San Marino Città dopo la nota di ieri in cui i rappresentanti del Castello avevano precisato di non avere espresso alcun parere sull'installazione di due antenne radio in altrettante aree della Capitale, ovvero zona ex tiro a volo e zona Piazzale Gandhi, come invece sarebbe stato indicato in due recenti delibere del Congresso di Stato. In una lettera indirizzata alla Segreteria Territorio, la Giunta ricorda di aver espressamente comunicato la propria decisione di astenersi da pareri in merito, e di aver semmai sollevato dubbi e perplessità, chiedendo al Governo di proporre soluzioni alternative.



sp