Faetano: arrivano un nuovo marciapiede e le sculture dei ragazzi di 5^

E' una Faetano più sicura, grazie al tratto di marciapiede che unisce Piazza del Massaro alle vie principali del castello. E il tema della sicurezza è prioritario per il Capitano Fanny Gasperoni che taglia il nastro biancazzurro. "Una piccola infrastruttura che si riflette nel grande" per il Segretario Michelotti. Giunta e cittadini hanno aspettato 15 anni per un risultato che rappresenta la tenacia e collaborazione tra amministrazione, istituzioni e il terreno concesso da Enzo Donald Mularoni.

E' stata una giornata di festa piena, perché alla celebrazione della Madonna della Misericordia si è aggiunta anche l'inaugurazione delle opere del progetto "Io Scultore" della quinta elementare di Faetano. "Manipolando materiale di riciclo - hanno detto i ragazzi - abbiamo provato nuove sensazioni" e l'aiuola all'entrata del paese si è arricchita di opere colorate, vive e allegre.