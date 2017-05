Meteo: allerta fino a questa sera, sul Titano previsto sereno per domenica

Prosegue l'allerta meteo della Protezione Civile per l'Emilia Romagna. Per tutta la giornata di oggi possibilità di temporali forti su pianure centrali, orientali e sulla costa, specie in serata. Allerta anche per i fulmini.



A San Marino, la situazione dovrebbe essere migliore, anche se questa mattina il cielo era coperto e le temperature erano più basse del solito. Le massime previste sul Titano si aggirano sui 16 gradi centigradi; 10 gradi la minima. Per domani la mattinata dovrebbe essere nuvolosa fino a metà giornata, poi arriverà il sereno e un lieve rialzo delle temperature.