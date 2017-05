Vespucci: lasciata l'isola di Madeira, alla volta delle Bermuda

Il viaggio di Nave Vespucci per la campagna d'istruzione. San Marino RTV media partner.

Sosta a Funchal, isola di Madeira, per la seconda tappa della campagna estiva dell'Amerigo Vespucci. Dal 1989 la nave più bella del mondo non sostava a Madeira. Ormeggiata al porto apre alle visite: tanti i visitatori, l'incontro con la comunità italiana residente nell'isola; c'è il console onorario Pietro Luigi Valli per la Messa celebrata a bordo

Ambasciatrice dei valori del mare e del made in Italy si fa conoscere e simbolica,mente promuove lo scambio fra culture, facendo da cornice ad uno degli eventi più importanti della piccola città affacciata sull'Atlantico, Festa dei fiori; carri addobbati tra musica e coreografie sfilano sul lungomare di Funchal.

Una missione che continua: 4 giorni di sosta, Nave Vespucci fa cambusa pronta per proseguire la sua rotta: destinazione Nord America, prossimo scalo Isole Bermuda. Dopo 20 giorni di navigazione in pieno Oceano, arriverà ad Hamilton per prendere parte alla seconda tappa della Tall Ship Race e proseguire – rotta nord – verso il Canada.