San Marino a Ginevra per l'Assemblea OMS. Previsto bilaterale con Lorenzin

Una delegazione del Titano, guidata dal segretario di Stato Santi, e composta dall'ambasciatore Marcello Beccari, dal direttore dell'Authority sanitaria Gabriele Rinaldi, e dal direttore dell'ISS Gualtieri, parteciperà alla 70esima Assemblea Mondiale della Sanità, al via da domani a Ginevra. Tra i temi in agenda le problematiche in ambito di salute pubblica legate ai fenomeni migratori, lo sviluppo sostenibile e i piani globali sull'accesso ai vaccini. Previsto anche un incontro bilaterale, a margine dei lavori, tra la delegazione sammarinese e quella italiana, guidata dal ministro Lorenzin.