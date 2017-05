24 maggio, San Marino celebra la Giornata Europea dei Parchi

A ricordo del primo parco ufficialmente istituito in Svezia nel 1909. Iniziative di sensibilizzazione per cittadinanza e scuole, promosse dalla segreteria al Territorio, insieme a UGRAA e Protezione Civile

Il valore dei parchi per un territorio, come infrastrutture che da un lato favoriscono la socializzazione, ma soprattutto come tutela dell'ambiente e salvaguardia della biodiversità dello stesso.

300 eventi in 23 Paesi d'Europa; a San Marino appuntamento alle 11.30 al Parco di Montecerreto, per la cittadinanza e per le scuole – coinvolta una classe di seconda media – per una camminata nel parco, guidata dall'Ugraa, “per far conoscere – spiega Roberto Moretti dell'Ufficio Gestione Ambientali e Agricole – la varietà delle specie arbustive e ad alto fusto”. Un'altra partnership, quella con la Protezione Civile che coinvolgerà i ragazzi in una simulazione antincendio: “per sensibilizzare – aggiunge Pietro Falcioni della Protezione Civile – sulle procedure di intervento e sul comportamento da tenere per evitare incendi; sono la prima minaccia per la vita di un parco”. Ancora, un momento di riflessione nell'arte, con le realizzazioni dell'artista Gabriele Gambuti “Alberi rossi nel parco rosso”: 4 alberi, morti dopo il grosso incendio del 2010 proprio al Cerreto, che colorati di rosso, tornano in qualche modo a nuova vita.



Nel video, l'intervista al segretario al territorio e ambiente, Augusto Michelotti



AS