25 anni fa la strage di Capaci, cerimonia a Palermo per non dimenticare

Il 23 maggio del 1992 Cosa nostra uccise nell'attentato di Capaci il magistrato antimafia Falcone, la moglie e tre agenti di scorta. Mattarella e Grasso saranno oggi alle cerimonie in ricordo a Palermo. Ieri intanto ancora sangue di mafia in città: è stato ucciso in strada, in pieno giorno, il boss Dainotti.

Scarcerato dopo oltre vent’anni di galera dopo aver fatto ricorso alla Corte Costituzionale, il boss mafioso Giuseppe Dainotti, 57 anni, ex braccio destro di Salvatore Cancemi, è stato ucciso ieri a colpi di pistola a Palermo, nel quartiere Zisa, in via D’Ossuna.

Dainotti è stato colpito alla testa mentre stava andando in bici.