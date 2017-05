Giunte e Comunità sammarinesi all'estero insieme per promuovere un contatto diretto con chi vive lontano dal Titano

L'occasione è di quelle da non perdere ma c'è tempo solo fino al 10 giugno per presentare le domande. Le nove Giunte di Castello e le Comunità dei sammarinesi residenti all'estero lanciano il bando di concorso per l'assegnazione di due viaggi in tour della durata di 21 giorni, dal 29 agosto al 18 settembre, rivolto a concittadini

dai 25 anni in su. Si parte dall'Argentina. Obiettivo: conoscere le comunità sammarinesi nel grande Paese sudamericano e allo stesso tempo bellezze, peculiarità e stili di vita di realtà lontane da noi. Requisiti: chi viaggia dovrà avere occhio critico, serve inoltre una buona dimestichezza con i nuovi media. Il tour andrà infatti documentato quotidianamente sui social network, si prevede inoltre la realizzazione di un video e reportage fotografico per un resoconto dettagliato dell'esperienza.

Il progetto è spalmato su quattro anni: all'Argentina nel 2017 seguirà nel 2018 il tour negli Stati Uniti; Francia e Belgio nel 2019; le comunità in Italia, infine, nel 2020.

