Italia e San Marino insieme nella lotta contro gli abusi sessuali sui minori

Task force globale, sotto l'egida di Telefono Azzurro, per prevenire i crimini. A Roma minuto di silenzio anche per le vittime di Manchester

Alla sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a Roma, sotto l'egida di Telefono Azzurro, si è parlato della lotta allo sfruttamento e agli abusi sessuali su minori. Presente anche San Marino.



Si apre con un minuto di silenzio per le giovanissime vittime di Manchester l'incontro patrocinato dal governo italiano sul Manifesto da sottoporre ai Paesi del G7 e creare una Task Force Globale che prevenga sfruttamento e abusi sessuali su minori.

Nel 2016 oltre 8 milioni le segnalazioni per abusi sessuali su minori; più di 2 milioni solo nei primi mesi del 2017; 68mila le url identificate nel 2015 con immagini pedopornografiche. L'Europa purtroppo sta diventando il maggior contenitore per ospitare foto e video di questo tipo. Il sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Maria Ferri, ha lodato San Marino per il suo impegno in questo campo, anche nel comitato di Lanzarote che si occupa proprio di abusi sui minori.



Francesca Biliotti



Nel video le interviste a Benedetto Della Vedova, Sottosegretario Affari Esteri e Cooperazione Internazionale; Sylvie Bollini, Dipartimento Affari Esteri San Marino