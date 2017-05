24 maggio 1543: muore l'astronomo Niccolò Copernico

Mikołaj Kopernik, in italiano Niccolò Copernico, nacque il 19 febbraio 1473 a Toruń, in Polonia. Fu uno dei più famosi astronomi e astrologi della storia, noto soprattutto per aver portato all'affermazione della teoria eliocentrica.

Il nucleo centrale della teoria di Copernico, l'essere il Sole al centro delle orbite degli altri pianeti, e non la Terra, fu pubblicato nel libro De revolutionibus orbium coelestium (Delle rivoluzioni dei corpi celesti) l'anno della sua morte. Il libro è il punto di partenza di una conversione dottrinale dal sistema geocentrico a quello eliocentrico e contiene gli elementi più salienti della teoria astronomica dei nostri tempi, comprese una corretta definizione dell'ordine dei pianeti, della rotazione quotidiana della Terra intorno al proprio asse, della precessione degli equinozi.

Copernico morì il 24 maggio 1543.