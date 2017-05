Giornata Europea Parchi: ad Acquaviva simulazione antincendio con gli studenti a tutela dell'ambiente

San Marino celebra la Giornata Europea dei Parchi con un'iniziativa dedicata alla tutela del verde, per insegnare ai più giovani come rispettare la natura e come prevenire gli incendi boschivi. Al Parco Monte Cerreto gli studenti di seconda media di Fonte Dell'Ovo e i cittadini sono stati coinvolti in una camminata guidata dall'Ugraa, per conoscere quali specie di piante popolino l'area.



Durante il percorso, i ragazzi hanno scoperto l'opera dell'artista sammarinese Gabriele Gambuti, “Gli alberi rossi nel parco rosso”. Quattro alberi tornati in vita, anche se solo alla vista, grazie al colore, dopo essere morti durante l'incendio del 2010. Gli studenti sono poi passati alla parte pratica, simulando, con la Protezione Civile, lo spegnimento di un incendio.



mt



Nel video, l'intervista al segretario di Stato all'Ambiente, Augusto Michelotti