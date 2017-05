“Wheels on Waves”: una delegazione del progetto alle Nazioni Unite

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres ha incontrato una delegazione del progetto “Wheels on Waves”, tra cui Andrea Stella, promotore del progetto e Damiano Beleffi, Rappresentante Permanente di San Marino presso lOnu.

L’incontro, richiesto dalle due Missioni Permanenti alle Nazioni Unite, su forte spinta sammarinese, - si legge in una nota - prevedeva la consegna del testo della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità da parte del più alto rappresentante istituzionale dell’ONU allo stesso Andrea Stella, promotore dell’iniziativa WoW, sostenuta dal Titano e che vede al momento in corso il progetto di una regata velica a bordo di un catamarano senza barriere architettoniche che, partito dagli Stati Uniti, arriverà nel prossimo settembre in Italia.

Scopo della regata: far conoscere il contenuto di un testo convenzionale che promuove i diritti delle persone con disabilità, mettendoli al centro di politiche nazionali ispirate ai criteri dell’inclusione, dell’accessibilità e dell’uguaglianza.

Il Segretario Generale Guterres ha espresso ammirazione e elogio a favore del progetto, consegnando ad Andrea Stella una copia autografata della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.



A seguire, Andrea Stella ha messo in risalto il grande valore sociale della sua iniziativa, con la quale si vogliono propagandare i diritti fondamentali della Convenzione e il sostegno convinto che l’iniziativa sta ricevendo, tra l’altro, dalla Repubblica di San Marino.